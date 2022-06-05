Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июня: 3 675,5000 руб/1 г золота и 43,0500/1 г серебра ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 675,5000 руб.

1 грамм серебра - 43,0500 руб.

1 грамм платины - 1 972,3300 руб.

1 грамм палладия - 4 012,3899 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,1899 р. (0,63%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2700 р. (0,63%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,4500 р. (0,64%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,3099 р. (0,63%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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