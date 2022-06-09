Комментарии

«Фридом Финанс»: Рубль снова укрепляется

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали бумаги Ozon (+6,05%) и X5 Group (+4,78%) на фоне их сильной перепроданности. Заметно скорректировались акции Алросы (ALRS -3,11%). Пара USD/RUB впервые с конца мая опустилась ниже 60. 

АФК Система (+1,15%) представит результаты по МСФО за первый квартал. Консенсус-прогноз отсутствует. Помимо группы МТС (+1,04%) положительный вклад в динамику основных показателей корпорации внесла Segezha Group (+1,07%), которая за указанный период нарастила выручку на 96% г/г. Акции Системы легли в боковик вблизи 12,5 руб., что не соответствует динамике котировок МТС, основного актива АФК.    

Пара USD/RUB опустилась ниже 60. По всей видимости, это обусловлено увеличением оборотов с евро ввиду конвертации для расчетов за газ. Послабления для экспортеров и физических лиц не вызвали ни роста спроса на валюту, ни существенного сокращения ее предложения. Более того, при дальнейшем снижении курса экспортеры не будут откладывать продажу выручки на будущее. Мы полагаем, что, если пара USD/RUB удержится выше отметки 65, дальнейших мер, способствующих укреплению курса, не последует.  

Ожидаем повышения в пределах 1%. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2300–2350 пунктов . Лидерами роста могут стать бумаги нефтегазового сектора, а также расписки иностранных эмитентов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 58–62. В фокусе внимания — решение ЕЦБ, которое может сильно повлиять на курс евро. Экспортеры опасаются его снижения и могут усилить давление.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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