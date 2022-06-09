Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июня: 3 581,5300 руб/1 г золота и 42,7700/1 г серебра ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 581,5300 руб.

1 грамм серебра - 42,7700 руб.

1 грамм платины - 1 949,9301 руб.

1 грамм палладия - 3 775,9399 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,5999 р. (1,07%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (1,95%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,7000 р. (3,31%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 173,0500 р. (4,38%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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