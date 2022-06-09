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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июня: 3 581,5300 руб/1 г золота и 42,7700/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 581,5300 руб.
  • 1 грамм серебра - 42,7700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 949,9301 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 775,9399 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,5999 р. (1,07%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (1,95%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,7000 р. (3,31%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 173,0500 р. (4,38%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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