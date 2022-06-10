«Фридом Финанс»: Рубль укрепляется после заседания ЦБ

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 10 июня индекс Мосбиржи снизился на 0,46%, до 2283,38 пункта. РТС вырос на 2,49%, до 1242,83, на фоне укрепления рубля. Индекс голубых фишек упал на 0,62%. В лидеры роста вышли Обувь России (+15,95%), ГК ПИК (+3,19%) и Россети (+1,84%). В аутсайдерах оказались акции X5 Retail Group (-5,04%), Норникеля (-4,07%) и Headhunter (-2,96%).

Акции Обуви России растут на фоне недавнего заявления компании о реструктуризации всех выпусков облигаций БО-07. Хотя эмитент мог бы отказаться от выплат по бондам и перейти к процедуре банкротства, сославшись на сложные экономические условия, однако менеджмент ищет другие пути урегулирования сложностей.

Бумаги X5 Retail Group корректируются на фоне сообщений о намерении продать торговую сеть Карусель.

Котировки Brent в моменте растут на 0,50%, до $123,71 за баррель. Наш вчерашний прогноз о ретесте уровня $121,50 за бочку реализовался сегодня ночью. Теперь мы ожидаем роста котировок до $130. Наши ожидания в отношении динамики нефтяных цен в перспективе квартала предполагают их повышение до $139 за баррель Brent.

До конца текущей сессии прогнозируем движение основных валютных пар в коридорах 55,00–57,00 и 59,50–64,00 соответственно. Т.к. смягчение монетарных условий было более агрессивным, чем прогнозировалось, рубль до конца текущей сессии должен был дешеветь. Но вышеперечисленные факторы про валютные депозиты сегодня будут оказывать серьезную поддержку стоимости российской национальной валюты.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2230–2345 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1170–1310 пунктов.