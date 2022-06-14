Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 июня: 3 427,0000 руб/1 г золота и 40,7400/1 г серебра ЦБ РФ с 11 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 427,0000 руб.

1 грамм серебра - 40,7400 руб.

1 грамм платины - 1 831,6000 руб.

1 грамм палладия - 3 568,4600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,4800 р. (1,48%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (1,00%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,4200 р. (2,63%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 92,2099 р. (2,52%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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