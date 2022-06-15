«Фридом Финанс»: Нефть и рубль активно дорожали

Аналитики «Фридом Финанс»:

К последнему часу сессии 14 июня индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, а РТС повысился на 0,35%.

Наиболее сильную волатильность в течение дня продемонстрировали акции Юнипро, взлетевшие с утра более чем на 20% и подешевевшие к вечеру до 19,23% в связи с новостями о выходе финской компании Fortum из ее капитала и ожидаемой продажей контрольного пакета новому инвестору. В лидерах роста оказались ТГК-1 (+4,3%) и существенно недооцененные депозитарные расписки ЕМС (+3,6%). В числе аутсайдеров оставалась QIWI (-9,5%), к которой присоединились Распадская (-9,3%) и Petropavlovsk (-7,5%).

Организация государств — экспортеров нефти в опубликованном сегодня ежемесячном докладе указывает, что в мае условия сделки ОПЕК+ были выполнены на 196%, отставание от плана увеличения добычи нефти пока составляет 1 млн б/с, главным образом из-за сокращения добычи в России. Эксперты нефтяного картеля снизили прогноз производства углеводородного сырья в РФ на 2022 год на 250 тыс. баррелей в сутки, до 10,63 млн. Кроме того, ОПЕК анонсировала пересмотр в сторону уменьшения ориентиров мирового спроса на 2023 год в июльском докладе.

Несмотря на предупреждения ОПЕК о возможном профиците нефти в 2023 году, Brent пока реагирует на текущий дефицит, подорожав на 2,28% и установив новый максимум на отметке $125,08 за баррель.

В свою очередь, золото теряет в цене 0,67% и торгуется по $1816,05 за тройскую унцию.

Пара USD/RUB к концу торгов 14 июня опустилась на 50 коп., до 56,3 руб., а EUR/RUB снизилась на 1,49 руб., до 58,61. Ориентиры для этих инструментов на предстоящую сессию 56–59 и 58–61 соответственно.

Прогнозный диапазон на торги 15 июня для индекса Мосбиржи: 2200–2300 пунктов.