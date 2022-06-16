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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июня: 3 312,4600 руб/1 г золота и 38,6800/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 312,4600 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,6800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 699,6801 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 297,3401 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,1899 р. (1,43%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8900 р. (2,25%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,1100 р. (2,53%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 116,8199 р. (3,42%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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