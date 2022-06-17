Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июня: 3 334,5100 руб/1 г золота и 39,2400/1 г серебра ЦБ РФ с 17 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 334,5100 руб.

1 грамм серебра - 39,2400 руб.

1 грамм платины - 1 727,8199 руб.

1 грамм палладия - 3 409,9299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,0500 р. (0,67%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5600 р. (1,45%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,1399 р. (1,66%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 112,5899 р. (3,41%) . dims

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