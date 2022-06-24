Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июня: 3 159,6799 руб/1 г золота и 36,7500/1 г серебра ЦБ РФ с 24 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 159,6799 руб.

1 грамм серебра - 36,7500 руб.

1 грамм платины - 1 597,1200 руб.

1 грамм палладия - 3 199,3899 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,4200 р. (0,24%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (1,00%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,6300 р. (0,60%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,5199 р. (0,91%) . dims

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