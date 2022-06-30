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«Фридом Финанс»: Минфин не исключает прямых интервенций для снижения курса рубля

Аналитики «Фридом Финанс»:

В эту среду, 29 июня, к 13:00 мск индекс Мосбиржи упал на 1,20%, до 2379,85 пункта, РТС на фоне продолжающегося укрепления рубля вырос на 0,61%, до 1474,58, а индекс голубых фишек снизился на 1,19%.  

В лидеры роста вышли X5 Retail Group (+5,03%), Polymetal (+3,42%) и HeadHunter (+1,46%).

В аутсайдерах оказались TCS Group (-7,06%), ЛСР (-7,32%) и VK (-4,20%).     

Бумаги X5 Retail Group продолжают отыгрывать ростом данные о дефляции, так как снижение потребительских цен увеличит объемы продаж продуктовых ретейлеров.   

Акции ЛСР корректируются после роста, вызванного новостями о снижении ставок по льготной ипотеке и достигавшего на пике 33,73%. Трейдеры фиксируют прибыль.  

Нефть Brent дорожает на 0,51%, до $117,62 за баррель. До конца дня прогнозируем для ее котировок колебания у верхней границы диапазона $110–120.  

Пара USD/RUB в моменте снижается на 1,16%, до 50,64, пара EUR/RUB опускается на 1,35%, до 53,19. Сегодня на открытии торгов рубль укреплялся в парах с основными валютами до 50,01 и 52,7 соответственно впервые с 2015 года. Рост его котировок по-прежнему обеспечивают падение объемов импорта и дорожающая нефть. Дополнительную поддержку рублю оказало заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о фундаментальной обоснованности его подорожания, а также подтверждение главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной планов продолжать снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции.  В то же время министр финансов Антон Силуанов не исключил проведения прямых интервенций ЦБ для снижения курса рубля, что, на наш взгляд, приведет к его коррекции от текущих уровней.  

До конца основной сессии прогнозируем для USD/RUB коридор  49,5–52,8 и предполагаем, что EUR/RUB будет торговаться в пределах 49–55,4.  

Ориентиры на закрытие для индексов Мосбиржи  и РТС: 2330–2410  и 1430–1500 пунктов соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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