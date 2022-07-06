«Открытие»: Рынок акций РФ показал довольно слабую динамику на фоне резкого снижения рубля

Сыроваткин Олег, «Открытие Research»

ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит негативным: азиатские фондовые индексы снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500, а цены на нефть растут после резкого снижения во вторник

Китай возвращается к политике нулевой терпимости к Covid-19?

· Во вторник в Шанхае были зафиксированы 24 случая заболевания Covid-19, что стало рекордным числом за три недели. Сегодня власти города заявили еще о двух выявленных случаях за пределами карантинной зоны. В результате этих событий в большинстве районов города началось массовой тестирование жителей.

· В городе Сиань на западе Китая были выявлены 11 случаев заболевания Covid-19, вследствие чего были закрыты все развлекательные заведения, ресторанам было предписано в ближайшую неделею торговать только на вынос, а школам — раньше уйти на каникулы.

Рынок акций РФ показал довольно слабую динамику на фоне резкого снижения рубля

Во вторник рынок акций РФ показал довольно слабую динамику: индекс Мосбиржи вырос всего на 1,00% до 2 226,64 п., хотя курс доллара к рублю взлетел на 10,7%. Индекс РТС снизился на 8,19% до 1 146,68 п.

На 19:00 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 226,64 п. (+1,00%), с нач. года -41,2%

· Индекс РТС — 1 146,68 п. (-8,19%), с нач. года -28,1%

В плюсе закрылись 8 отраслевых индексов, в минусе — 2. Наилучшую динамику показали технологический, финансовый и потребительский сектора, наихудшую — телекомы, химия/нефтехимия и транспорт.

Индекс Мосбиржи остается под некоторым давлением, продолжая обторговывать нижнюю границу диапазона 2200–2400 п.

В условиях усиления влияния ручных решений в экономике, зависимость денежных потоков конкретной компании начинает сильно зависеть не от качества корпоративного управления и макротрендов, а от решений органов власти. Ярким примером явилось решение не выплачивать дивиденды «Газпромом», а изъять прибыль в виде НДПИ.

Положительными примерами влияния на отрасль являются меры господдержки технологической отрасли и строительства. В частности, господдержка IT сектора и его перепроданность/недооцененность повышают долгосрочную привлекательность акций технологических компаний, таких как OZON и «Яндекс».

Господдержка льготной ипотеки создает долгосрочные истории роста в сегменте строительных компаний (в конце июня мы добавили в модельный портфель акции ГК «Самолет»).

Переориентация российских экспортно-импортных товаропотоков на Азию делает привлекательными акции ДВМП. Но в целом наибольший вес в нашем модельном портфеле продолжают занимать акции российских компаний-экспортеров сырья благодаря предсказуемости их денежных потоков.

Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ». Резидентам запрещено зачислять валюту на свои зарубежные счета, если эти средства получены в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.

Рубль подешевел против доллара на 10% с лишним

Рубль подешевел во вторник против основных конкурентов на фоне резкого падения цен на нефть и роста индекса доллара до новых максимумов с декабря 2002 года. USDRUB во вторник поднимался до 62,30 — максимального значения с 3 июня, закрылся на 61,15 — самом высоком уровне с 8 июня. Напомним, 29 июня курс протестировал 7-летний минимум на уровне 50,01 и с тех пор доллар вырос к рублю на 22,3%.

EURRUB за 3 дня вырос на 18,5% и закрылся во вторник на максимуме с 8 июня (63,60).

Китайский юань к рублю (CNYRUB) закрылся на 9,399 — самом высоком уровне с 31 мая.

· Торговый объем в паре доллар/рубль составил 167,4 млрд рублей по сравнению с 144,6 млрд рублей в предыдущий торговый день. Рекордный объем с 30 мая. 5 дней подряд объемы выше 100 млрд рублей.

· Торговый объем в паре евро/рубль составил 54,6 млрд рублей против 53,3 млрд рублей в предыдущий день.

· Торговый объем в паре юань/рубль составил 44,3 млрд рублей против 33,5 млрд рублей в предыдущий день. Рекордный объем в паре.

На своп рынке юань/рубль также сегодня показал рекордный объем торгов в 150,6 млрд рублей.

Во вторник относительно высокие объемы мы также видели в других парах, типа гонконгского доллара к рублю (252,3 млн рублей), турецкой лиры к рублю (366,7 млн рублей).

В центре внимания остается анонсированный на прошлой неделе главой Минфина РФ Антоном Силуановым механизм, согласно которому часть расходов бюджета в 2022 году можно будет пожертвовать на валютные интервенции через покупку валют дружественных стран, что через кросс-курсы должно заставить рубль слабеть к доллару и евро.

Здесь в фокусе внимания пара юань/рубль, как наиболее ликвидная среди дружественных валют. Хотелось бы отметить, что китайский юань, подешевевший к доллару США во 2 квартале на 5,4% и на аналогичную величину с начала года, в 3 квартале может удивить в том случае, если Поднебесная будет способна продемонстрировать макроэкономическое восстановление после весенних локдаунов в Шанхае, а ФРС не сможет взять под контроль инфляцию, и риск стагфляции (экономический спад, рост безработицы, высокая инфляция) подорвет позиции доллара в статусе резервной валюты. Юань может стать при таком раскладе альтернативой, если доверие к ФРС будет подорвано.

Рынок акций США показал неплохую динамику несмотря на слабое начало сессии

После длинных праздничных выходных рынок акций США начал торги во вторник с заметного гэпа вниз, сформировал минимум в первый час торгов и затем рос до самого конца сессии, закрывшись на максимумах дня. Инвесторы продолжают опасаться того, что высокая инфляция и ответное ужесточение денежно-кредитной политики ведущими центробанками могут подтолкнуть экономики США и мира к рецессии.

Наиболее мощный рост показал индекс технологических компаний Nasdaq, S&P 500 закрылся в символическом плюсе, а Dow Jones — в небольшом минусе. 8 секторов S&P 500 закрылись в минусе, и 3 — в плюсе. Наилучшую динамику показали телекомы, производство товаров длительного пользования и ИТ, наихудшую — энергетика, ЖКХ и производство материалов.

Доходность 10-летних гособлигаций США, которая рано утром вторника проверила на прочность область 3%, к вечеру вернулась к минимумам пятницы около 2,80%. Вероятно, подобная динамика трежерис объясняется, скорее, опасениями замедления экономики, нежели ожиданиями смягчения позиции ФРС. Резкое снижение цен на нефть также говорит в пользу подобной интерпретации рыночных событий.

Сегодня в 21:00 мск будет опубликован протокол заседания FOMC от 15 июня, который может пролить свет на дальнейшие планы регулятора. Кроме того, инвесторы ждут пятничной публикации данных по рынку труда США за июнь.

Через пару недель в США стартует сезон корпоративной отчетности за II кв., который может стать новым важным драйвером для S&P 500.

Цены на нефть рухнули почти на 10%, но внутренняя структура рынка остается сильной

Котировки сентябрьского контракта нефти Brent рухнули во вторник на 9,5%, что стало рекордным значением с 9 марта. Аналитики некоторых ведущих банков, включая Goldman Sachs, отмечают, что это снижение, обусловленное страхами рецессии, выглядит избыточным, особенно, учитывая улучшение перспектив спроса на энергоносители в Китае. По данным Goldman, мировой спрос на нефть превышает предложение, а запасы приближаются к критически низким уровням.

Кривая фьючерсов на нефть Brent продолжает оставаться в состоянии устойчивой бэквордации. Во вторник спред между ближайшими контрактами сокращался примерно до $3,5 с $4 за баррель по состоянию на понедельник, но сегодня вновь расширился до $4.

По мнению аналитиков Citi, приход рецессии может отправить котировки нефти в область $65 за баррель уже в этом году. Данная оценка резко контрастирует c прогнозом JPMorgan о том, что цены на нефть могут достичь 380 долларов за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию сократить добычу.

Таким образом, на рынке нефти продолжается борьба между медвежьим фактором в виде рецессионных опасений и бычьим в виде опасений дефицита предложения.

На 08:15 мск:

· Brent — $104,33 (+1,54%),

· WTI — $100,49 (+1,03%),

· Алюминий — $2362,5 (-1,18%),

· Золото — $1767,33 (+0,16%),

· Медь — $7488,5 (-2,35%),

· Палладий — $1915,85 (-0,43%).