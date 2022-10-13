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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 октября: 3 412,3000 руб/1 г золота и 39,7600/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 412,3000 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,7600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 834,5699 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 482,9102 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,4100 р. (0,59%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8300 р. (2,04%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,7401 р. (1,75%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 130,0802 р. (2,82%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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