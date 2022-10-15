Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 октября: 3 341,1799 руб/1 г золота и 38,8700/1 г серебра ЦБ РФ с 15 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 341,1799 руб.

1 грамм серебра - 38,8700 руб.

1 грамм платины - 1 769,8199 руб.

1 грамм палладия - 4 176,2202 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,1200 р. (2,08%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8900 р. (2,24%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 64,7499 р. (3,53%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 306,6902 р. (6,84%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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