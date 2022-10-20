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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 октября: 3 273,2400 руб/1 г золота и 37,0200/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 273,2400 руб.
  • 1 грамм серебра - 37,0200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 823,7400 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 011,8401 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3501 р. (0,04%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,56%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3600 р. (0,07%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2601 р. (0,43%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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