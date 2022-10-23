Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 октября: 3 217,4399 руб/1 г золота и 36,9600/1 г серебра ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 217,4399 руб.

1 грамм серебра - 36,9600 руб.

1 грамм платины - 1 756,9700 руб.

1 грамм палладия - 3 972,3601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9599 р. (0,28%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (1,40%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,7600 р. (0,61%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 77,0299 р. (1,98%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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