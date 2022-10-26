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Курсы валют ЦБ РФ на 26 октября: 61,3326 руб/доллар США и 60,4648 руб/евро

ЦБ РФ с 26 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,3326 руб.
  • 1 евро - 60,4648 руб.
  • 10 китайских юаней - 83,2416 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1697 р. (0,28%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3073 р. (0,51%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0247 р. (0,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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