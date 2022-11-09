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Курсы валют ЦБ РФ на 9 ноября: 60,9774 руб/доллар США и 60,8231 руб/евро

ЦБ РФ с 9 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 60,9774 руб.
  • 1 евро - 60,8231 руб.
  • 10 китайских юаней - 83,6997 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2593 р. (0,42%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0782 р. (0,13%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6157 р. (0,73%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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