Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 ноября: 3 377,3601 руб/1 г золота и 41,9800/1 г серебра ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 377,3601 руб.

1 грамм серебра - 41,9800 руб.

1 грамм платины - 1 955,2400 руб.

1 грамм палладия - 3 717,5100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,9000 р. (2,49%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2400 р. (3,04%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,3400 р. (1,63%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,3999 р. (1,26%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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