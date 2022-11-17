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Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
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Курсы валют ЦБ РФ на 17 ноября: 60,3484 руб/доллар США и 62,6675 руб/евро

ЦБ РФ с 17 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 60,3484 руб.
  • 1 евро - 62,6675 руб.
  • 10 китайских юаней - 85,0026 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0368 р. (0,06%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0378 р. (0,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3665 р. (0,43%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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