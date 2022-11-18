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Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2022, 18-20 ноября
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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 ноября: 3 442,3899 руб/1 г золота и 42,6200/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 442,3899 руб.
  • 1 грамм серебра - 42,6200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 974,5699 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 019,0400 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,5399 р. (0,16%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0500 р. (0,12%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,8200 р. (1,29%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,4300 р. (0,60%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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