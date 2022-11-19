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Курсы валют ЦБ РФ на 19 ноября: 60,3741 руб/доллар США и 62,4484 руб/евро

ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 60,3741 руб.
  • 1 евро - 62,4484 руб.
  • 10 китайских юаней - 84,7201 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0153 р. (0,03%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1228 р. (0,20%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2522 р. (0,30%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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