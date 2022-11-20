Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 ноября: 3 413,5701 руб/1 г золота и 40,9100/1 г серебра ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 413,5701 руб.

1 грамм серебра - 40,9100 руб.

1 грамм платины - 1 917,7800 руб.

1 грамм палладия - 3 849,1399 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,8199 р. (0,84%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7100 р. (4,01%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 56,7899 р. (2,88%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 169,9000 р. (4,23%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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