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Курсы валют ЦБ РФ на 23 ноября: 60,6566 руб/доллар США и 62,1774 руб/евро

ЦБ РФ с 23 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 60,6566 руб.
  • 1 евро - 62,1774 руб.
  • 10 китайских юаней - 84,7222 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0813 р. (0,13%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0529 р. (0,09%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0335 р. (0,04%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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