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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 декабря: 3 589,2400 руб/1 г золота и 45,6100/1 г серебра

ЦБ РФ с 8 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 589,2400 руб.
  • 1 грамм серебра - 45,6100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 019,4301 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 787,9500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5400 р. (0,13%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8800 р. (1,89%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,4999 р. (1,54%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 65,1301 р. (1,69%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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