«Открытие»: Золотые покупки мировых центробанков обеспечивают стабильностью золотодобывающую отрасль РФ

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Золотые покупки мировых центробанков обеспечивают стабильностью золотодобывающую отрасль РФ

· Российский рынок снижался в первой половине дня в среду. Новых вводных для рынка пока нет, а существующий фон характеризуется ожиданиями деталей санкционного пакета из Европы и новых неприятностей. Продолжают радовать акции золотодобывающих компаний, которые реагируют на позитивную динамику золота. IT сектор остаётся под давлением на фоне перспектив штрафов с оборота в случае утечки данных. Активность ближе к новому году замирает. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 10,6 млрд руб к середине дня по сравнению с 10,5 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2160,80 п. (-0,62%), а индекс РТС - 1070,59 п. (-1,69%).

· Лидерами среди индексных бумаг были X5 Retail, «Полюс», НЛМК, «ЛУКОЙЛ» и МКБ. Самыми слабыми оказались VK, «Яндекс», «Магнит», «Интер РАО» и ВТБ.

· Сектор информационных технологий получил дополнительный негатив в виде инициативы Минцифры принять штрафы за утечку данных клиентов из расчёта 3% от годового оборота. Для малых компаний это может быть более выгодным вариантом, но для крупных подобные штрафы угрожают существенными потерями. Тем более, что в современном мире от утечек информации не застрахован почти никто.

· Золото незначительно дешевело, но накануне оно показало существенный рост благодаря слабости доллара. Вслед за золотом отправились бумаги золотодобывающих компаний. Вероятно, что котировки «жёлтого металла» будут расти и впредь вместе с процессом смягчения позиции ФРС. Плюс к этому в мире наблюдается тенденция снижения роли доллара в международных резервах центральных банков. Регуляторы Китая, Индии, Турции и Ирана установили личные рекорды по объёмам закупки золота в текущем году. Таким образом, золотодобывающие компании, по сути, добывают чистую валюту без шлейфа истории.

· Рубль продолжил слабеть на фоне санкционной неопределённости и вероятного роста импорта из Китая. Открытие китайской экономики после карантинных ограничений может позитивно сказаться на экспортно-импортных операциях. Соответственно, это также относится к России, которой необходимы самые разнообразные товары. Тем не менее, во второй половине декабря мы всё же ожидаем разворот в рубле и укрепление на фоне реализации валюты экспортёрами. Пик налоговых платежей приходится на 27 декабря.

· Доллар незначительно слабел на Forex. При этом динамика американских долговых обязательств была почти нейтральной, а вот европейские облигации демонстрировали рост доходностей. По германским 10-летним бумагам она выросла более чем на 6 б.п., выше 1,98%, а по итальянским и испанским аналогам около 10 б.п. Рынки явно ждут смягчения риторики ФРС и более жёстких решений от ЕЦБ. То есть, в еврозоне пик инфляции лишь наметился, а в США снижение темпов роста цен наблюдается уже несколько месяцев. Плюс к этому европейские страны активно расширяют планы заимствований на фоне дефицитов бюджетов. Германия вновь готова обновить рекорд по займам. В 2023 году ФРГ намерена занять 539 млрд евро через размещение облигаций с различными сроками погашения. В текущем году план размещений составляет 449 млрд евро, а предыдущий рекорд состоялся в 2020 году, когда Германия заняла 483 млрд евро.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 103,468 (-0,1%),

· EUR/USD - $1,0646 (+0,18%),

· GBP/USD - $1,2389 (+0,23%),

· USD/JPY - 135,01 (-0,48%),

· USD/RUB – 63,59 (+1,17%),

· EUR/RUB – 67,86 (+1,22%),

· CNY/RUB – 9,127 (+0,91%).

Европейские инвесторы озабочены грядущим экономическим спадом

· Европейские индексы снижались на росте обеспокоенности по поводу темпов роста, а то и глубокой рецессии. Во времена слабости экономики людям явно не до туризма. Сектор путешествий и гостеприимства терял более 2%. Также снижались бумаги технологичных компаний на фоне дальнейших американских ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Китай. США включило ещё 30 китайских компаний в специальный контрольный список по экспорту. Светлым пятном на рынке были бумаги Inditex, владеющей различными брендами, включая Zara. Компания сообщила о росте выручки на 24% за девять месяцев своего финансового года. Великобритания сообщила о замедлении инфляции в ноябре до 10,7% при ожиданиях 10,9% и 11,1% в октябре. В еврозоне, напротив, статистика негативная. Объём промышленного производства упал на 2% за октябрь.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7485,03 п. (-0,24%),

· DAX - 14425,34 п. (-0,50%),

· CAC 40 - 6719,62 п. (-0,38%).

МЭА не исключает нового ралли котировок нефти

· Нефть избавилась от утренней слабости и вернулась к росту. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что рост спроса на нефть замедлится в 2023 году, но всё ещё составит 1,7% на фоне выхода экономики Китая из коронавирусных ограничений. При этом добыча в РФ упадёт на 1,4 млн бар. на фоне европейского нефтяного эмбарго и ценового потолка. В МЭА полагают, что в текущем году спрос на нефть в Китае сократится на 400 тыс. бар. в сутки, но затем увеличится на 1 млн бар. в сутки в 2023 году. Меж тем в самой России добыча нефти и конденсата увеличилась на 90 тыс. бар. в день в ноябре до 11,2 млн бар.

· Прочие новости для рынка энергии весьма противоречивы. Банк HSBC намерен остановить финансирование нефтегазовых проектов. При этом Евросоюз, напротив, решил выделить до 20 млрд евро на преодоление энергетического кризиса после разрыва с Россией. Согласно данным МЭА, в 2023 году спрос на нефть увеличится на 1,7 млн бар., что на 100 тыс. бар. больше предыдущего прогноза, до 101,6 млн бар. в сутки. Весьма странно воспринимать желания крупнейших банков остановить финансирование новых энергетических проектов на фоне прогнозов роста спроса. Впрочем, как страна-экспортёр подобного сырья РФ должна приветствовать ущербную энергетическую политику потребителей. Вот и в МЭА полагают, что новая волна роста котировок может состояться уже в II квартале будущего года.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $81,42 (+0,92%),

· WTI - $76,18 (+0,98%),

· Алюминий - $2434 (-1,10%),

· Золото - $1818,1 (-0,41%),

· Никель - $28205 (-0,29%).

Американский рынок снижает активность перед итогами заседания ФРС

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,1%. Участники торгов явно осторожничают перед объявлением итогов заседания ФРС. Противоречивые публикации в Wall Street Journal в последнее время говорили о появлении разногласий в ФРС по поводу терминальной ставки и длительности жёсткой политики. Однако какие-либо резкие перемены не свойственны для американского регулятора. Поэтому ждём повышенной волатильности и активности лишь на фоне оглашения итогов заседания ФРС.