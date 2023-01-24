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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 января: 4 247,2300 руб/1 г золота и 52,6700/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 247,2300 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,6700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 259,4199 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 819,3899 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,6402 р. (0,27%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9100 р. (1,76%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4201 р. (0,15%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 103,9200 р. (2,80%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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