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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 января: 4 291,1299 руб/1 г золота и 52,0700/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 291,1299 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,0700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 309,1399 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 849,3000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,7799 р. (0,77%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5000 р. (0,95%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2999 р. (0,62%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,4899 р. (1,89%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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