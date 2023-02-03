Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 февраля: 4 336,8999 руб/1 г золота и 52,9100/1 г серебра ЦБ РФ с 3 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 336,8999 руб.

1 грамм серебра - 52,9100 руб.

1 грамм платины - 2 269,8999 руб.

1 грамм палладия - 3 796,6699 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4599 р. (0,01%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0700 р. (2,06%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4200 р. (0,28%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 148,9500 р. (4,08%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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