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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 февраля: 4 336,8999 руб/1 г золота и 52,9100/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 336,8999 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,9100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 269,8999 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 796,6699 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4599 р. (0,01%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0700 р. (2,06%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4200 р. (0,28%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 148,9500 р. (4,08%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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