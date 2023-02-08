Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 февраля: 4 269,5898 руб/1 г золота и 51,0100/1 г серебра ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 269,5898 руб.

1 грамм серебра - 51,0100 руб.

1 грамм платины - 2 233,6599 руб.

1 грамм палладия - 3 582,9700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,9001 р. (0,30%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3100 р. (4,33%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,4999 р. (2,08%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 105,4699 р. (2,86%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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