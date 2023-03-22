Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 марта: 4 865,0298 руб/1 г золота и 55,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 22 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 865,0298 руб.

1 грамм серебра - 55,5700 руб.

1 грамм платины - 2 433,3201 руб.

1 грамм палладия - 3 453,5801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6302 р. (0,16%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2200 р. (2,24%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0800 р. (0,09%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1501 р. (0,12%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



