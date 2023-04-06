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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 апреля: 5 136,2500 руб/1 г золота и 61,3800/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 136,2500 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,3800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 583,9700 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 787,7800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,1299 р. (1,50%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (0,56%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,1199 р. (2,30%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6599 р. (0,18%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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