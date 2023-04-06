Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 апреля: 5 136,2500 руб/1 г золота и 61,3800/1 г серебра ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 136,2500 руб.

1 грамм серебра - 61,3800 руб.

1 грамм платины - 2 583,9700 руб.

1 грамм палладия - 3 787,7800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,1299 р. (1,50%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (0,56%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,1199 р. (2,30%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6599 р. (0,18%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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