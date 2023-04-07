Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 7 апреля: 80,6713 руб/доллар США и 88,1294 руб/евро ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 80,6713 руб.

1 евро - 88,1294 руб.

10 китайских юаней - 117,0390 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,1752 р. (1,48%) . Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,0340 р. (1,19%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,5940 р. (1,38%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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