Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 8 апреля: 82,3988 руб/доллар США и 90,2892 руб/евро

ЦБ РФ с 8 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 82,3988 руб.
  • 1 евро - 90,2892 руб.
  • 10 китайских юаней - 119,5820 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,7275 р. (2,14%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,1598 р. (2,45%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,5430 р. (2,17%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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