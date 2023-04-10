Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 апреля: 5 303,3999 руб/1 г золота и 66,0600/1 г серебра ЦБ РФ с 8 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 303,3999 руб.

1 грамм серебра - 66,0600 руб.

1 грамм платины - 2 646,5300 руб.

1 грамм палладия - 3 828,0701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,1100 р. (0,69%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8900 р. (2,95%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,3901 р. (0,43%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,1999 р. (0,61%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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