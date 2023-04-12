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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 апреля: 5 289,3101 руб/1 г золота и 65,8800/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 289,3101 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,8800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 639,5000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 817,8999 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,0502 р. (0,53%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3500 р. (0,53%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0000 р. (0,53%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,2501 р. (0,53%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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