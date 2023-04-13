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Курсы валют ЦБ РФ на 13 апреля: 82,0934 руб/доллар США и 89,7599 руб/евро

ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 82,0934 руб.
  • 1 евро - 89,7599 руб.
  • 10 китайских юаней - 119,1420 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0865 р. (0,11%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0328 р. (0,04%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1060 р. (0,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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