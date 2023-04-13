Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 апреля: 5 285,8501 руб/1 г золота и 66,1300/1 г серебра ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 285,8501 руб.

1 грамм серебра - 66,1300 руб.

1 грамм платины - 2 642,0000 руб.

1 грамм палладия - 3 779,5701 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,4601 р. (0,07%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,38%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5000 р. (0,09%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,3299 р. (1,00%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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