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Курсы валют ЦБ РФ на 14 апреля: 81,6758 руб/доллар США и 90,0035 руб/евро

ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 81,6758 руб.
  • 1 евро - 90,0035 руб.
  • 10 китайских юаней - 118,5660 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4176 р. (0,51%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2436 р. (0,27%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5760 р. (0,48%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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