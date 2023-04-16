Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 апреля: 5 367,8198 руб/1 г золота и 67,1400/1 г серебра ЦБ РФ с 15 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 367,8198 руб.

1 грамм серебра - 67,1400 руб.

1 грамм платины - 2 714,7600 руб.

1 грамм палладия - 3 883,4800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 94,4201 р. (1,79%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1100 р. (1,68%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,3100 р. (1,36%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 70,6199 р. (1,85%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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