Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 апреля: 5 299,7100 руб/1 г золота и 68,3000/1 г серебра ЦБ РФ с 18 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 299,7100 руб.

1 грамм серебра - 68,3000 руб.

1 грамм платины - 2 737,2400 руб.

1 грамм палладия - 3 894,6001 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 68,1098 р. (1,27%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1600 р. (1,73%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,4800 р. (0,83%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,1200 р. (0,29%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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