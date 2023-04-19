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Курсы валют ЦБ РФ на 19 апреля: 81,6028 руб/доллар США и 89,5713 руб/евро

ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 81,6028 руб.
  • 1 евро - 89,5713 руб.
  • 10 китайских юаней - 118,4820 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0251 р. (0,03%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0877 р. (0,10%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0380 р. (0,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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