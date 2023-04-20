Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 апреля: 5 248,9502 руб/1 г золота и 65,8700/1 г серебра ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 248,9502 руб.

1 грамм серебра - 65,8700 руб.

1 грамм платины - 2 816,9099 руб.

1 грамм палладия - 4 273,9302 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4500 р. (0,26%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7400 р. (1,11%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,0201 р. (1,77%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 286,0699 р. (7,17%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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