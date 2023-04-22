Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 апреля: 5 258,4199 руб/1 г золота и 66,5400/1 г серебра ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 258,4199 руб.

1 грамм серебра - 66,5400 руб.

1 грамм платины - 2 866,1101 руб.

1 грамм палладия - 4 238,9102 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,0098 р. (0,67%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5900 р. (2,45%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,2001 р. (1,60%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7298 р. (0,40%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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