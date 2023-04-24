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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 апреля: 5 258,4199 руб/1 г золота и 66,5400/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 258,4199 руб.
  • 1 грамм серебра - 66,5400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 866,1101 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 238,9102 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,0098 р. (0,67%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5900 р. (2,45%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,2001 р. (1,60%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7298 р. (0,40%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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