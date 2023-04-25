Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 апреля: 5 157,2100 руб/1 г золота и 65,7300/1 г серебра ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 157,2100 руб.

1 грамм серебра - 65,7300 руб.

1 грамм платины - 2 947,5000 руб.

1 грамм палладия - 4 254,0200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,2099 р. (1,92%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8100 р. (1,22%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,3899 р. (2,84%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,1098 р. (0,36%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



