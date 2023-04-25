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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 апреля: 5 157,2100 руб/1 г золота и 65,7300/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 157,2100 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,7300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 947,5000 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 254,0200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,2099 р. (1,92%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8100 р. (1,22%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,3899 р. (2,84%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,1098 р. (0,36%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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