Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 апреля: 5 186,6201 руб/1 г золота и 65,6300/1 г серебра ЦБ РФ с 26 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 186,6201 руб.

1 грамм серебра - 65,6300 руб.

1 грамм платины - 2 860,4800 руб.

1 грамм палладия - 4 050,8201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,4100 р. (0,57%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,15%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 87,0200 р. (2,95%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 203,2000 р. (4,78%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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