Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 апреля: 5 215,6899 руб/1 г золота и 65,3300/1 г серебра ЦБ РФ с 27 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 215,6899 руб.

1 грамм серебра - 65,3300 руб.

1 грамм платины - 2 834,3301 руб.

1 грамм палладия - 3 920,8201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,0699 р. (0,56%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3000 р. (0,46%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,1500 р. (0,91%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 130,0001 р. (3,21%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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