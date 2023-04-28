Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 апреля: 5 252,2998 руб/1 г золота и 65,1600/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 252,2998 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,1600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 866,0801 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 956,9199 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,6101 р. (0,70%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1700 р. (0,26%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,7499 р. (1,12%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,0999 р. (0,92%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Стимул для спроса и продаж. ПСБ в Иркутске – о льготной ипотеке на вторичном рынке жилья
Вторичке нужна программа господдержки
«Стройка развивается, ипотека выдаётся»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги