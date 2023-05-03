Комментарии

ПСБ: Потенциал укрепления рубля сохраняется

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль по итогам торгов во вторник продолжила снижение, завершив торги у отметки 79,6 руб.

В утреннюю сессию доллар пытался компенсировать свои пятничные потери, однако по мере выхода крупных игроков на рынок перешел к снижению. Отметим, что торговая активность американской валютой осталась повышенной (основной объем пришелся на начало дня), однако ниже значений пятницы. Мы считаем, что укрепление рубля было инерционным и носило спекулятивный характер – технически прослеживался потенциал в пользу национальной валюты.

Отметим, что вчера в СМИ появились новости о вероятном старте выкупа правительством юаней на сумму 200 млн долл. для формирования резервов. Учитывая, что пока неизвестно в какой форме будут происходить покупки, оценить влияние на котировки рубля затруднительно. Однако подчеркнем, что в моменте это может выступать фактором поддержки рублю ввиду улучшения ситуации с бюджетом РФ.

Мы продолжаем ориентироваться на снижение доллара к рублю и тест важных уровней поддержки в диапазоне 79-79,5 руб. В случае, если цель не будет достигнута в ближайшие торговые сессии вероятен отскок доллара в зону привычного восходящего тренда 81-84 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Есть ли "затоваривание" рынка новостроек?
Сергей Алтынников: «65% кредитов на новостройки выдаётся по семейной ипотеке»
«Затоваривания нет». Дмитрий Лясковский, Сбер – об особенностях иркутского рынка новостроек
Чем ЦБ не понравилась ипотека от застройщика под 0%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги