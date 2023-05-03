ПСБ: Потенциал укрепления рубля сохраняется

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль по итогам торгов во вторник продолжила снижение, завершив торги у отметки 79,6 руб.

В утреннюю сессию доллар пытался компенсировать свои пятничные потери, однако по мере выхода крупных игроков на рынок перешел к снижению. Отметим, что торговая активность американской валютой осталась повышенной (основной объем пришелся на начало дня), однако ниже значений пятницы. Мы считаем, что укрепление рубля было инерционным и носило спекулятивный характер – технически прослеживался потенциал в пользу национальной валюты.

Отметим, что вчера в СМИ появились новости о вероятном старте выкупа правительством юаней на сумму 200 млн долл. для формирования резервов. Учитывая, что пока неизвестно в какой форме будут происходить покупки, оценить влияние на котировки рубля затруднительно. Однако подчеркнем, что в моменте это может выступать фактором поддержки рублю ввиду улучшения ситуации с бюджетом РФ.

Мы продолжаем ориентироваться на снижение доллара к рублю и тест важных уровней поддержки в диапазоне 79-79,5 руб. В случае, если цель не будет достигнута в ближайшие торговые сессии вероятен отскок доллара в зону привычного восходящего тренда 81-84 руб.