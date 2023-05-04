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Курсы валют ЦБ РФ на 4 мая: 79,3071 руб/доллар США и 87,5750 руб/евро

ЦБ РФ с 4 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 79,3071 руб.
  • 1 евро - 87,5750 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,4560 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6538 р. (0,82%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0806 р. (0,09%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4280 р. (0,37%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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